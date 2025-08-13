Verso Milan-Bari, match affidato ad Arena di Torre del Greco

Sarà il signor Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco, ad arbitrare Milan-Bari, match in programma domenica sera alle ore 21:15, valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa.

Arena, con 196 partite dirette in carriera con 873 ammonizioni, 22 doppi gialli e 28 espulsioni, oltre a 50 calci di rigore fischiati, vanta una direzione in Serie A, lo scorso 27 aprile in Como-Genoa. Il fischietto di Torre del Greco, inoltre, ha 14 direzioni in Serie B, oltre a quelle in terza serie, nei dilettanti e nei vari tornei giovanili.

A coadiuvare Arena di Torre del Greco, a San Siro, domenica sera ci saranno Domenico Fortemurato di Roma e Federico Votta di Moliterno, mentre il quarto ufficiale sarà Simone Sozza di Seregno. Al Vari ci sarà Lorenzo Maggioni di Lecce, affiancato da Livio Marinelli di Tivoli.

