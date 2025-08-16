16 Agosto 2025

Verso Milan-Bari, i convocati biancorossi: presenti Gytkjaer, Partipilo e Verreth

Flavio Insalata 16 Agosto 2025
centered image

Il Bari di Fabio Caserta è atteso dal Milan di Massimiliano Allegri nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, in programma domani, domenica 17 agosto, sul terreno del “Giuseppe Meazza” con fischio d’inizio alle 21:15.

Per la sfida ai rossoneri, il tecnico biancorosso ha convocato 24 calciatori.

Portieri: 1. Pissardo, 12. De Lucci, 31. Cerofolini
Difensori: 3. Tripaldelli, 15. Kassama, 23. Vicari, 24. Dickmann, 25. Pucino, 30. Mané, 43. Nikolaou, 76. Mavraj, 93. Dorval
Centrocampisti: 8. Pagano, 10. Bellomo, 14. Onofrietti, 27. Braunoder, 29. Verreth
Attaccanti: 7. Sibilli, 9. Gytkjaer, 11. Moncini, 17. Rao, 18. Manzari, 20. Pereiro, 21. Partipilo

centered image

