Verso Matera-Ischia, le probabili formazioni del match

Il Matera vuole dare la svolta ad un girone di ritorno che ha visto i biancoazzurri conquistare appena quattro punti in cinque partite. Di fronte, però, c’è un Ischia che vedrà l’esordio di Foglia Manzillo in panchina. Una sfida che presenta diverse insidie per i biancoazzurri, chiamati a difendere il quinto posto che comunque vede Virtus Francavilla e Nardò con il fiato sul collo.

Matera, le ultime sull’undici di Torrisi

Alla fine, Torrisi deve fare a meno solamente degli infortunati Brahja e Tanasa. Per il resto, tutti a disposizione del tecnico siciliano. Biancoazzurri che si riproporranno ancora una volta con il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Testagrossa. Difesa guidata dalla coppia Baldi-Tazza, anche se non sono escluse novità. Sulle corsie esterne, a destra Bello con Casiello sul versante sinistro. In mezzo al campo, conferme per la coppia Zampa-Sicurella. Sulla trequarti, potrebbe esserci la conferma di Napolitano anche se Marigosu scalda i motori. E da questo punto di vista bisognerà inserire un altro under in retroguardia. Sulle corsie esterne, potrebbe arrivare l’esordio dal primo minuto per Gaeta con Kernezo a sinistra. In avanti, ancora una volta Di Piazza unica punta.

Ischia, le ultime sull’undici di Foglia Manzillo

Tanta curiosità per la prima del tecnico napoletano sulla panchina degli isolani. Perché Foglia Manzillo dovrebbe comunque confermare il 3-5-2 delle ultime settimane. Gialloblu in campo con Rizzuto tra i pali. Difesa guidata da Errico con Pastore e Giuseppe Mattera a completare il pacchetto. In mezzo al campo, Vrdoljak in mediana con Giacomarro e D’Anna interni. Sulle due fasce, spazio per Giovanni Mattera e Onda. In avanti, il tandem Talamo-Piszczek viaggia verso la conferma.

Matera-Ischia, la diretta del match

Fischio d’inizio alle ore 14:30 allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno per la ventireesima giornata del Girone C di Serie D. Sfida che potrete seguire attraverso la diretta testuale su antennasud.com: dalle formazioni ufficiale al racconto minuto per minuto del match, fino alle dichiarazioni post-partita.

Le probabili formazioni

Stadio: XXI Settembre-Franco Salerno di Matera, ore 14:30

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Bello, Baldi, Tazza, Casiello, Zampa, Sicurella, Gaeta, Napolitano, Kernezo, Di Piazza. A disposizione: De Giosa, Paramatti, Oliveri, Malara, Berardocco, Burzio, Marigosu, Cavallo, Giordani. Allenatore: Torrisi.

Ischia (3-5-2): Rizzuto, Pastore, Errico, Giu. Mattera, Onda, D’Anna, Vrdoljak, Giacomarro, Gio. Mattera, Talamo, Piszczek. A disposizione: Paduano, Chiariello, Buono, Colella, Trofa, Patalano, Desiato, Castagna, Bianchi. Allenatore: Foglia Manzillo.

Arbitro: Cafaro di Alba-Bra

Assistenti: Sibilio di Brindisi e Minerva di Lecce

