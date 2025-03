Verso Matera-Brindisi: le probabili formazioni del match

Da una parte c’è un Brindisi chiamato praticamente a vincerle tutte per agguantare la zona play out e giocarsi la salvezza negli spareggi. Dall’altra parte, c’è un Matera che arriva dopo una settimana tormentata tra grana-stipendi e situazione della panchina, e soprattutto dopo un girone di ritorno a ritmo da retrocessione che ha fatto esplodere il malumore dell’intera piazza. Al XXI Settembre-Franco Salerno, ci sono punti importanti in palio.

In casa Matera, sarà l’ultima in panchina per Marco Ferri che dovrebbe comunque rimanere come collaboratore del neo-tecnico Di Gaetano che sarà annunciato nelle prossime ore. Biancoazzurri reduci dal pesantissimo ko per 6-1 a Fasano che ha fatto perdere il quinto posto a Zampa e compagni ma che è stato il preludio alla settimana che sta andando in archivio. Per l’ultima da primo allenatore, Ferri dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Brahja tra i pali. Difesa formata dalla coppia Baldi-Tazza al centro con Carbone e Casiello a completare il pacchetto. In mezzo al campo, Sicurella torna dalla squalifica e dovrebbe affiancare Berardocco. Sulla trequarti, Napolitano insieme a Kernezo e Burzio con Di Piazza unica punta.

In casa Brindisi, invece, dopo il successo importantissimo sull’Angri c’è voglia di giocarsi il tutto per tutto in questo rush finale. La squadra di Ragno cercherà di fare bottino pieno anche al XXI Settembre-Franco Salerno. Pugliesi che si schiereranno con il consueto 3-5-2: Mataloni tra i pali. Difesa guidata da Vazquez con Viti e Jansen. In mezzo al campo, Scoppa in mediana con Cirio ed Hernaiz. Sulle corsie esterne, a destra Martinenko, a sinistra Nikolli. In avanti, il tandem sarà guidato dalla coppia Citro-Rajkovic.

Matera-Brindisi, sarà trasmessa in diretta su Teleregione, canale 77 del digitale terrestre e in streaming su teleregionecolor.com a partire dalle ore 15:00. Match che potrete seguire anche attraverso la diretta testuale di antennasud.com per vivere minuto per minuto la sfida.

Le probabili formazioni

Matera (4-2-3-1): Brahja, Carbone, Baldi, Tazza, Casiello, Berardocco, Sicurella, Burzio, Napolitano, Kernezo, Di Piazza. A disposizione: Testagrossa, Carpineti, Oliveri, Basualdo, Zampa, Marigosu, Tomaselli, Gaeta, Giordani. Allenatore: Ferri.

Brindisi (3-5-2): Mataloni, Viti, Vazquez, Jansen, Martinenko, Cirio, Scoppa, Hernaiz, Nikolli, Citro, Rajkovic. A disposizione: Milan, Fustar, Canale, Incerti, Ledesma, Yangba, Venanzio, Manole, Dellino. Allenatore: Ragno.

Arbitro: Santinelli di Bergamo.

Assistenti: D’Orazio di Teramo e D’Orto di Busto Arstizio.

