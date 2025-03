Serie D/H, Martina-Nocerina: cambia l’orario del match

Si disputerà alle ore 15.30, domenica pomeriggio, Martina nocerina: uno dei big match in programma, in cui sono in palio punti davvero importanti per l’alta classifica.

Martina-Nocerina, cambia l’orario del match al Tursi

Attraverso una nota diramata sui propri canali ufficiali, nelle ultime ore, la Nocerina ha ufficializzato il cambio d’orario del match del Tursi: calcio d’inizio alle ore 15:30 per il big match di domenica pomeriggio.

