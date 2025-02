Verso Martina-Matera: cambia l’orario del match al Tursi

Variazione d’orario per Martina-Matera, match che si giocherà domenica pomeriggio allo stadio Tursi, valevole per la 26esima giornata del Girone H di Serie D.

Martina-Matera, cambia il calcio d’inizio allo stadio Tursi

“A ratifica degli accordi intercorsi tra Martina Calcio 1947 Ssd e Fc Matera, la Lega ha approvato il posticipo dell’orario d’inizio della gara per la 26esima giornata di campionato di Serie D-Girone H 2024-2025. Il match è in programma per domenica 2 marzo 2025, alle ore 15:00 presso lo stadio “Giuseppe Domenico Tursi” di Martina”, si legge nella nota diramata dal club biancoazzurro.

