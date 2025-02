Verso Mantova-Bari, le probabili formazioni del match

Orfano di Lella, Novakovich, Oliveri, Vicari e Simic, il Bari cerca risposte importanti in quel di Mantova per continuare a rimanere aggrappato al treno play off. La squadra di Longo è pienamente incerottata ma è chiamata a dare delle risposte dopo un periodo non proprio positivo.

Bari, le ultime sulla formazione

Scelte obbligate per Longo, soprattutto in difesa dove la lista degli indisponibili è davvero lunga. Pucino, Mantovani, Obaretin comporranno il terzetto davanti a Radunovic nel 3-4-2-1 biancorosso. In mezzo al campo la coppia Maita-Benali con Favasuli e Dorval esterni. In attacco, c’è tanta abbondanza. Sulla trequarti potrebbe essere riproposto Bellomo con Felletti alle spalle di Bonfanti unica punta.

Mantova, le ultime sulla formazione

La squadra di Possanzini cerca punti davvero importanti in ottica salvezza, considerato che i lombardi occupano una delle posizioni play out. Biancorossi che dovrebbero presentarsi con il 3-5-2 e la coppia Mancuso-Mensah in avanti.

Mantova-Bari, la diretta del match

Tutte le emozioni della sfida del Martelli, valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B, dalle ore 15:00 le potrete vivere su antennasud.com che con la consueta diretta testuale vi racconterà minuto per minuto il match.

Le probabili formazioni

Mantova (3-5-2): Festa, Solini, Brignani, De Maio, Radaelli, Artioli, Trimboli, Burrai, Giordano, Mancuso, Mensah. Allenatore: Possanzini.

Bari (3-4-2-1): Radunovic, Pucino, Mantovani, Obaretin, Favasuli, Maita, Benali, Dorval, Bellomo, Falletti, Bonfanti. Allenatore: Longo.

