Verso Lecce-Venezia: i precedenti sorridono ai giallorossi

Sono 31 i precedenti che hanno visto in questo secolo Lecce e Venezia sfidarsi in tre categorie differenti. Il segno predominante è storicamente quello X: 10 vittorie del Lecce (tre delle quali in Serie A) 7 successi del Venezia (tutti tra B e C) e ben 14 pareggi. Un confronto che nel massimo campionato nazionale si è giocato per la prima volta nel novembre 1999, proprio al Via del Mare. I giallorossi di Cavasin riuscirono ad imporsi in rimonta: Lucarelli e Viali ribaltarono l’iniziale vantaggio di Valtolina. Un po’ più recente l’altro 2-1, quello del 30 marzo 2002: rispetto a due anni prima, c’erano ancora Chimenti e Lima, ma quella gara venne decisa da Giacomazzi e Chevanton, con nel mezzo la rete di Balleello.

Nella propria ultima volta al Via del Mare, il Venezia ha lasciato un ricordo tutt’altro che gradito: erano le semifinali playoff di Serie B del 2021, con in palio la possibilità di sfidare il Cittadella da favorito in finale. Dopo l’1-0 del Penzo, il Lecce si ritrovò ad inseguire anche tra le mura amiche, dopo il rigore realizzato da Aramu. Pettinari tenne accesa la lampadina della speranza, ma a condannare il Lecce fu un altro tiro dagli undici metri, questo fallito a dieci dalla fine da Mancosu. Quel Venezia salì in Serie A, il Lecce rimandò tutto di un anno, e senza passare dagli spareggi. Insomma, il Venezia a a Lecce non vince dal 1930, e l’ultima gioia contro il Lecce è datata 11 giugno ’95. Era l’ultima giornata di un campionato di Serie B che i salentini chiusero all’ultimo posto, già consapevoli della retrocessione. Come peso specifico, il confronto di domenica prossima, potrebbe però dimostrarsi più importante dei precedenti 31.

