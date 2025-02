Verso Lecce-Udinese: le probabili formazioni del match

Continua la serie positiva per allungare sulla zona salvezza. È la missione del Lecce che al Via del Mare, questa sera, alle ore 20:45 apre la 26esima giornata di campionato, affrontando l’Udinese. Per i salentini è il momento di dare continuità in vista del rush finale decisivo per conquistare la terza salvezza consecutiva in massima serie, che al momento vede la squadra di Giampaolo con quattro punti di vantaggio sul terzultimo posto.

Lecce, le ultime sulla formazione

Giampaolo ha praticamente tutta la rosa a disposizione con il solo Marchwinski fermo ai box per infortunio. Il tecnico abruzzese, sembra avere le idee chiare sull’undici da schierare in campo. Giallorossi ancora con il 4-3-3 con Falcone tra i pali. Difesa guidata dalla coppia Baschirotto-Jean, mentre Guilbert e Gallo completeranno il pacchetto arretrato. In mezzo al campo, unico dubbio al centro con Ramadani e Pierret che si contendono una maglia: il primo, però, resta favorito. Helgason e Coulibaly completeranno il reparto. In avanti nessun dubbio: Morante e Pierotti a supporto di Krstovic unica punta a formare il tridente.

Udinese, le ultime sulla formazione

Runjaic, dovrebbe confermare lo stesso undici che la settimana scorsa ha ottenuto tre punti fondamentali contro l’Empoli. In ogni caso, non si escludono alcune variazioni. Friulani in campo con il 4-4-2 con Sava tra i pali. Difesa formata dalla coppia Bijol-Solet. Sulle corsie esterne, ballottaggio a destra tra Ehizibue e Kristensen, mentre a sinistra ci sarà Kamara. In mezzo al campo, la coppia Lovric-Karlstrom, anche se Payero scalda i motori dopo una serie di panchine. Sulle corsie esterne Atta ed Ekkelenkamp con il tandem Lucca-Thauvin in avanti: Bravo e Sanchez sono frecce che Runjaic potrebbe giocarsi a partita in corso.

Lecce-Udinese, la diretta del match

Tutte le emozioni della sfida del Via del Mare, valida per la 26esima giornata di Serie A, le potrete vivere su antennasud.com dalle ore 20:45 attraverso la nostra diretta scritta: dalle formazioni ufficiali alle dichiarazioni de protagonisti.

Le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo, Helgason, Ramadani, Coulibaly, Morente, Krstovic, Pierotti. Allenatore: Giampaolo.

Udinese (4-4-2): Sava, Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara, Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Thauvin, Lucca. Allenatore: Runjaic.

