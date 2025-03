Verso Lecce-Roma: le probabili formazioni del match

Provare a mettere alle spalle il momento nero, con quattro sconfitte consecutive nelle ultime quattro partite, per ripartire e ricominciare la corsa salvezza. È la missione del Lecce che questa sera, al Via del Mare ospita una Roma in grande saluta e sempre più in corsa per un posto in Europa, dopo gli effetti della cura Ranieri. I salentini, però, devono cercare di chiudere il momentaccio.

Giampaolo, per la sfida di questa sera è orientato a confermare il 4-3-3, schierando la formazione tipo vista anche nelle ultime settimane. Due, i dubbi per il tecnico abruzzese: Gaspar-Jean si giocano una maglia in difesa, mentre Helgason e Ramadani si giocano quella in mezzo al campo. Dunque, davanti a Falcone, la coppia centrale dovrebbe essere composta da Baschirotto e Jean. Invece, sulle corsie esterne Guilbert a destra e Gallo a sinistra. In mezzo al campo, Berisha in cabina di regia con Ramadani che potrebbe tornare dal primo minuto e Coulibaly. In avanti, il solito tridente: Pierotti, Krstovic e Morente, a caccia di reti pesanti.

Ranieri, che vede la zona Champions League a soli quattro punti, è pronto a confermare il 3-4-2-1. Davanti a Svilar, è pronto Hummels a prendersi il posto al centro della difesa con Mancini e Ndicka a completare il pacchetto. In mezzo al campo, mediana affidata alla coppia Kone-Cristante con Saelemaekers e Angelino sugli esterni. In avanti, spazio a Soulè e Pellegrini sulla trequarti con Dovbyk unica punta.

Le emozioni di Lecce-Roma, in programma questa sera allo stadio Via del Mare di Lecce, le potrete vivere dalle ore 20:45 con la diretta testuale di antennasud.com per vivere il match minuto per minuto.

Le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo, Coulibaly, Ramadani, Berisha, Morente Krstovic, Pierotti. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Gaspar, Gabriel, Rafia, Helgasson, Rebic, Burnete, Veiga, Kaba, N’Dri, Banda, Karlsson. Allenatore: Marco Giampaolo.

Roma (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Hummels, Ndicka, Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino, Soulé, Pellegrini, Dovbyk. A disposizione: Gollini, De Marzi, Nelsson, Salah-Eddine, Pisilli, Gourna-Douath, Paredes, Baldanzi, El Shaarawy, Shomurodov. Allenatore: Ranieri.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Assistenti: Preti di Mantova e Moro di Schio.

Quarto Ufficiale: Cosso di Reggio Calabria.

Var e A-Var: Di Paolo di Avezzano e Ghersini di Genova.

