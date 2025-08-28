Verso Lecce-Milan. Di Francesco: “Allegri sa che il Via del Mare è un campo difficile”

Alla vigilia di Lecce-Milan, secondo anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A, l’allenatore dei giallorossi Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa, presentando così la sfida ai rossoneri di Max Allegri: “Sono reduci da una sconfitta inattesa, ma hanno disputato un ottimo pre-campionato, in cui avevano lanciato segnali forti ed ottimi segnali. Non conosco le situazioni interne, so solo che troveremo un Milan arrabbiato e voglioso di vincere la partita domani. Allegri sa che il Via del Mare è un campo difficile per chiunque, ma dovremo prestare la massima attenzione. Servirà grande concentrazione, perchè loro hanno sanno inserirsi bene in area. L’assenza di Leao non può che essere un bene per noi, ma c’è tanta gente forte in rosa. È una gara dove anche l’episodio isolato può cambiare tutto”.

È un Lecce che da Marassi è comunque tornato col sorriso, al netto di uno 0-0 che lascia ben sperare in chiave futura: “A Genova ho apprezzato tanto l’attaggiamento della squadra, corta in entrambe le fasi. La produzione offensiva può e deve essere migliorata, così come la qualità negli ultimi metri. Qualcosa in più in tal senso la si vedrà già contro il Milan, ne sono certo. Fondamentale sarà continuare a lavorare insieme, l’uno per l’altro. La squadra sta bene, io sto facendo una serie di valutazioni e non escludo che qualcuno tra i titolari di sabato possa non partire dall’inizio domani. Fino alla fine mi porterò dietro qualche dubbio, ma sono felice di averne”

Sarà la prima per Stulic, Sala e Siebert, ultimi volti nuovi in casa Lecce: “Hanno già giocato più di novanta minuti prima di arrivare a Lecce, per me conta questo. Tutte le decisioni le prenderò dopo la rifinitura. Sala può ricoprire più ruoli, ma nel 433 è una mezz’ala pura. Da lui mi attendo però un passaggio di crescita, come è avvenuto per Berisha. Il suo impiego dipenderà anche dalle caratteristiche di partita e avversario”.

È un Lecce che nel corso del precedente campionato ha fatto non poca fatica contro le big, non riuscendo praticamente mai nel colpo grosso, se non a Roma in occasione dell’ultima giornata: “Ho lavorato tanto in questa direzione, spingendo su mentalità e continuità. Stiamo preparando al meglio questa partita, per poter far male al Milan dovremo intanto difenderci bene”.

Probabilmente Di Francesco cambierà due terzi del tridente visto meno di una settimana fa in Liguria: a destra riecco Pierotti, di rientro dalla squalifica, mentre sul versante opposto l’ex Sottil tallona Tete Morente. Nel cuore dell’attacco, spazio all’altro ex, il baby talento di proprietà dei rossoneri Francesco Camarda: “Ad un ragazzo così giovane non posso che consigliare di vivere tutto con spensieratezza. Non deve pensare agli errori. In settimana l’ho visto bene, ma sto dando sempre poco peso a questo ragazzo. Farà del suo meglio, non ho dubbi su questo. Banda? Si esprime meglio a sinistra che a destra, ma lo sapevamo. Non l’ho impiegato sul versante mancino per una questione di necessità, ho dovuto adattarlo. Sulle catene laterali stiamo lavorando tanto, vogliamo mettere ancor più qualità sulle fasce”.

Previsto un Via del Mare sold-out, anche al netto dei 22.179 abbonamenti sottoscritti. Un numero record, che mister Di Francesco ha commentato così: “Siamo orgogliosi di tutti questi abbonati, saranno il nostro dodicesimo uomo in campo. Noi dobbiamo essere bravi a trascinarli con il nostro atteggiamento e loro poi spingeranno noi come sanno fare benissimo».

Rafia e Pierret hanno saltato la seduta di rifinitura rispettivamente a causa di uno stato febbrile e gastroenterite. Entrambi salteranno la sfida al Milan in programma per domani sera.

