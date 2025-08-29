Verso Lecce-Milan: Camarda o Stulic in avanti? Le ultime

Dopo l’ottimo pareggio conquistato al Luigi Ferraris di Genova contro il Genoa, per il Lecce arriva subito un esame probante. Infatti, nell’esordio in campionato al Via del Mare arriva il Milan di Allegri, desideroso di riscatto dopo il ko contro la Cremonese all’esordio. La squadra di Di Francesco, cercherà di portare a casa altri punti fondamentali nella corsa salvezza, che anche quest’anno si preannuncia agguerrita più che mai.

In casa Lecce, sono diversi i ballottaggi per Di Francesco in vista della sfida contro il Milan. Soprattutto in attacco dove Stulic e Camarda si contendono una maglia. Confermato il 4-3-3 con Falcone tra i pali. Difesa guidata dalla coppia Tiago Gabriel-Gaspar, mentre sulle corsie esterne Kouassi e Veiga dovrebbero completare il pacchetto. In mezzo al campo, Ramadani in mediana con Berisha in ballotaggio con Sala e Coulibaly a completare il centrocampo. In avanti, in attesa di decidere il perno offensivo, Di Francesco dovrebbe affidarsi a Morente e Pierotti sulle corsie esterne.

In casa Milan, è piena emergenza in attacco. Con Leao out, al quale si è aggiunto anche Jashari, per Allegri è un 3-5-2 da inventare. Sicuro del posto Maignan tra i pali. Difesa che vedrà Gabbia al centro con Tomori e Pavlovic. In mezzo al campo, Modric dovrebbe spuntarla ancora su Ricci con Fofana e Loftus-Cheek, mentre sulle corsie esterne Musah ed Estupinan. In avanti, dovrebbe toccare a Saelemaekers affiancare Gimenez nel tandem.

Le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone, Gallo, Tiago Gabriel, Gaspar, Kouassi, Berisha, Ramadani, Coulibaly, Morente, Stulic, Pierotti. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Veiga, Perez, Siebert, Ndaba, Gorter, Sala, Helgason, Kaba, Maleh, N’Dri, Camarda, Banda, Sottil. Allenatore: Di Francesco.

Milan (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan, Saelemaekers, Gimenez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Pulisic, Chukwueze, Balentien. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Marinelli. Assistenti: Dei Giudici e Mastrodonato. Quarto Ufficiale: Arena. Var: Ghersini. A-Var: Meraviglia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author