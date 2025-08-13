Verso Lecce-Juve Stabia, match affidato a Mucera di Palermo

Sarà il signor Giuseppe Mucera, della sezione arbitrale di Palermo, a dirigere Lecce-Juve Stabia, venerdì sera per il match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa.

Mucera, in carriera, finora, ha diretto ben 139 partite con 582 cartellini gialli, 20 doppie ammonizioni e 49 cartellini rossi, oltre a 55 calci di rigore fischiati. Per il fischietto palermitano, sarà la prima chiamata per quano riguarda la Coppa Italia Frecciarossa, finora si è diviso tra Serie D e C, oltre ai tornei giovanili.

Giuseppe Mucera della sezione di Palermo, per l’occasione sarà coadiuvato dagli assistenti Paolo Laudato di Taranto e Francesco Cortese di Palermo. Il quarto ufficiale sarà Marco Di Bello di Brindisi. Al Var, ci sarà Francesco Meraviglia di Pistoia, coadiuvato da Marco Monaldi della di Macerata.

