Sarà ancora una volta Lecce-Juventus. Sabato pomeriggio i giallorossi ospiteranno la Vecchia Signora al Via del Mare, con tutte le intenzioni di sfruttare il momento di grande delusione che riecheggia dalle parti di Torino. Il percorso in Champions League dei bianconeri è terminato anzitempo ed il morale della formazione di Allegri non potrebbe essere più sotto i tacchi di così. Proverà ad approfittarne il Lecce, che esattamente tre anni fa riuscì a strappare un pareggio d’oro contro la Juve di Sarri, da lì a qualche mese laureatasi campione d’Italia. I precedenti al Via del Mare pendono comprensibilmente in favore degli ospiti. In 21 ospitate i piemontesi sono riusciti ad imporsi 13 volte. Appena tre le circostanze in cui ad avere la meglio sono stati i padroni di casa: l’ultimo successo è datato 20 febbraio 2011. In quella circostanza il Lecce riuscì a vincere per due reti a zero, portando a casa tre punti fondamentali in ottica salvezza, ai danni di una Juve che chiuse al settimo posto il proprio campionato. L’altro storico successo a tinte giallorosse risale invece al settembre del ’99. Anche in quella circostanza la gara terminò 2-0 ed anche in quel caso il Lecce riuscì a salvarsi grazie a quei tre punti. Fu 2-0 anche nell’aprile del 1989, quando gli uomini di Carletto Mazzone riuscirono ad avere la meglio grazie ai gol di Checco Moreiro e Pedro Pasculli.

Sarà un ritorno al passato per mister Baroni, che sulla panchina della Juventus Primavera ha alzato due trofei in due stagioni, dal 2011 al 2013. Un’esperienza più che positiva che lo la lanciato di diritto nel mondo dei grandi, fino ad arrivare al Lecce. Sabato, salvo defezioni dell’ultima ora, fra le fila dei salentini saranno tutti a disposizione del tecnico, che dovrà scegliere con attenzione l’undici anti-Juve da schierare in campo dal primo minuto. Non si potrà certamente dire lo stesso degli ospiti, che in Portogallo hanno perso anche Vlahovic. Il bomber serbo rischia seriamente di saltare la trasferta pugliese.