Archiviata l’immeritata sconfitta rimediata con la Roma, il Lecce si appresta ad ospitare la Fiorentina dell’ex Barak al Via del Mare. La sfida che vedrà di scena i Viola in Salento sarà il posticipo della decima giornata di Serie A, con gli ospiti che avranno tutte le intenzioni di rifarsi dopo il netto 4-0 rifilato loro dalla Lazio. Appena due i punti che separano in classifica Lecce e Fiorentina, con i toscani fermi a quota 9. Non un avvio memorabile quello di mister Italiano, ancora a caccia della prima vittoria esterna del proprio campionato. Fra le fila dei giallorossi non ci sarà lo squalificato Hjulmand, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo la tanto chiacchierata espulsione rimediata domenica sera. Pronto a fare le veci del capitano il francese Blin, ma non è da escludere anche l’opzione Bistrovic, tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver saltato la trasferta capitolina per infortunio. Neanche il tempo di recuperare un centrocampista, che Baroni ne perde subito un altro. Sta infatti svolgendo del lavoro differenziato il giovane Askildsen, reduce da un trauma contusivo alla coscia sinistra rimediato proprio in occasione della sfida alla Roma. È un Lecce che dunque rischia di ospitare la Fiorentina con due assenze in mediana, con Helgason che potrebbe approfittarne per scendere in campo dal primo minuto, così come fatto contro Monza e Napoli.