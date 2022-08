L’attesa è finita, il Lecce è pronto al proprio debutto stagionale: questa sera alle ore 21 ci sarà il Cittadella dell’ex Asencio al Via del Mare, per il primo turno di Coppa Italia. I granata sono una vera e propria bestia nera per i salentini, che in casa non hanno ancora mai vinto con il Citta in quattro precedenti. Un dubbio per reparto per Mister Baroni, che in difesa di Falcone schiererà Dermaku e Blin, prestato alle retrovie in assenza di Tuia. Se sulla fascia destra Gendrey è certo di un posto, sul versante mancino Gallo tallona Frabotta. Alla fine a spuntarla dovrebbe essere l’ex Juventus, con il terzino siciliano pronto a dare il proprio contributo a gara in corso. A centrocampo ci saranno Hjulmand, Askildsen ed uno fra Bistrovic, Gonzalez ed Helgason. In vantaggio nel ballottaggio ci sarebbe al momento il croato di proprietà del Cska Mosca, seguito a ruota dal giovane spagnolo che dovrebbe dunque partire dalla panchina. Il tridente offensivo vedrà sicuramente protagonisti Strefezza largo e Ceesay unica punta, mentre Listkowski, Di Francesco e Di Mariano si contenderanno una maglia da titolare sull’altra fascia. Previsti al Via del Mare circa 15.000 spettatori, con due settori sold out già da ieri. La promozione riservata agli abbonati ed i prezzi particolarmente bassi hanno evidentemente chiamato a raccolta tifosi, simpatizzanti e sostenitori, pronti a supportare il Lecce nel giorno del debutto stagionale. Prosegue a gonfie vele anche la campagna abbonamenti, che chiuderà questa sera alle 20. Il record di 18.763 abbonati della stagione 2019/2020 è stato già superato, ma la società spera di toccare quota 19.000 entro le prossime ore.