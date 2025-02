Verso Lecce-Bologna, le probabili formazioni del match

Il Lecce per inseguire la salvezza, il Bologna per continuare a sognare un posto in Europa. Il match tra i salentini e i felsinei, in programma alle 18:00 al ‘Via del Mare’, si preannuncia avvincente ed entusiasmante. Entrambe le compagini sono reduci da successi significativi: i padroni di casa hanno vinto lo scontro diretto contro il Parma, mentre i rossoblu hanno staccato uno storico pass per le semifinali di Coppa Italia superando l’Atalanta. Diretta testuale su www.antennasud.com.

Lecce, le ultime

“Sarà una gara più difficile rispetto a quella con l’Inter”, ha dichiarato il tecnico dei giallorossi Marco Giampaolo alla vigilia del match. L’allenatore può sorridere guardando all’infermeria: recuperati Banda e Gaspar, difficile un loro impiego da titolari. Ramadani sarebbe in vantaggio su Coulibaly per una maglia dall’inizio, mentre Karlsson potrebbe partire dall’inizio.

Bologna, le ultime

Dopo il successo ai danni dell’Atalanta in Coppa Italia, la squadra di Italiano vuole continuare a volare sulle ali dell’entusiasmo. Contro il Lecce, potrebbe essere rimandato l’esordio da titolare di Calabria, sfavorito nel ballottaggio con Holm. In mezzo al campo potrebbe trovare spazio Pobega, con il tecnico dei felsinei che potrebbe affidarsi a Castro come terminale offensivo

Le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Ramadani, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Karlsson. Allenatore: Giampaolo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Holm, Beukema, Lucumi, Miranda, Freuler, Pobega, Ndoye, Fabbian, Dominguez, Castro. Allenatore: Italiano

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author