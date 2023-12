Verso Juve Stabia-Virtus Francavilla, Occhiuzzi: “Non firmo per un pareggio”

Alla vigilia di Juve Stabia-Virtus Francavilla, l’allenatore dei biancazzurri Roberto Occhiuzzi ha parlato in conferenza stampa, presentando così la sfida alla capolista: “Affrontiamo una squadra che per molti è una sorpresa, ma io penso che la Juve Stabia sia prima in classifica con merito. Mi aspetto una gara difficile, ma di sicuro non dovremo avere né paura né preoccupazione. Avere coscienza del momento che vive l’avversario è importante, così come l’essere consapevoli dei propri mezzi. La Juve Stabia ha acquisito una certa consapevolezza sui concetti di gioco che hanno da inizio anno. Sono certo che si aspetteranno una Virtus che andrà lì a fare la propria partita, ed è ciò che faremo. Proveremo ad approfittare di alcune situazioni che mi auguro ci concederanno. Ci saranno diverse assenza fra squalifica e infortuni, ma mi piace concentrarmi sui ragazzi che avrò a mia disposizione. Nutro grande stima nei confronti di tutti i componenti della mia rosa, alleno un gruppo che lavora bene a prescindere da chi scende in campo. Difesa a quattro? Nei momenti di difficoltà devi lavorare su più situazioni. Non firmerei per un pareggio, con tutto il rispetto e senza alcun genere di presunzione. Ho iniziato a giocare a calcio conoscendo solo la parola vittoria. Fin quando entro in campo penso solo a quanto sarebbe bello festeggiare i tre punti con i ragazzi. I ragazzi hanno grande voglia di scendere in campo”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp