Verso Guidonia Montecelio-Martina, le probabili formazioni del match

Potrebbe essere una giornata storica per il Martina e per tutta Martina Franca. In quel di Guidonia Montecelio, i biancoazzurri si giocano l’accesso alla finale di Coppa Italia di Serie D. Si riparte dallo zero a zero dell’andata. La squadra di Pizzulli, dopo un ottimo cammino, vuole cercare di raggiungere un altro grande obiettivo, raggiungendo la finale della competizione tricolore.

Martina, le ultime sulla formazione

Pizzulli, deve fare a meno di diverse pedine. Ultime valutazioni questa mattina per capire chi potrebbe esserci o meno. Martina che si schiererà sicuramente con il 4-2-3-1, qualche dubbio è sicuramente sugli uomini Potrebbe essere schierato lo stesso undici del match d’andata con Martinkus in porta. Difesa guidata dalla coppia Dieng-Llanos centrali, mentre Mancini e Perrini sulle corsie esterne. In mezzo al campo, torna sicuramente Zenelaj squalificato la settimana scorsa in campionato con uno tra Cafagna e Piarulli. In avanti, Mastrovito sulla trequarti con Silvestro e Ievolella esterni. In avanti, potrebbe esserci una staffetta tra Russo, che probabilmente partirà dall’inizio, e La Monica pronto a subentrare a partita in corso.

Guidonia Montecelio, le ultime sulla formazione

In casa laziale, l’attenzione sembra essere tutta sul big match di domenica prossima contro la Gelbison, attuamente capolista insieme al Cassino. La squadra di Ginestra è tre punti sotto e oggi vuole comunque giocarsi le proprie chance di raggiungere la finale. Il tecnico dei laziali, sostituito dal secondo Di Gennaro in panchina, perché squalificato, proporrà il consueto 3-5-2. Guerrieri tra i pali con Esempio e Giordani, insieme a Cristini in difesa. In mezzo al campo, Spinosa al centro con Mastrantonio e Buono a completare il pacchetto, mentre Parisi e Stefanelli saranno i due esterni. In avanti, il tandem potrebbe essere formato da El Bakhtaoui e Taunkara.

Guidonia Montecelio-Martina, la diretta del match

La sfida tra laziali e pugliesi, sarà in diretta su Antenna Sud, canale 14 del digitale terreste, oltre che in streaming sul medesimo sito. Per coloro che non potranno seguire la telecronaca, sul sito antennasud.com, dalle ore 14:30, ci sarà anche la diretta testuale del match, per una copertura dell’evento a 360 gradi da parte del Gruppo Editoriale Distante.

Le probabili formazioni

Guidonia Montecelio (3-5-2): Guerrieri, Esempio, Cristini, Giordani, Parisi, Mastrantonio, Spinosa, Buono, Stefanelli, El Bakhtaoui, Taunkara. Allenatore: Di Gennaro (squalificato Ginestra).

Martina (4-2-3-1): Martinkus, Mancini, Dieng, Llanos, Perrini, Zenelaj, Cafagna, Silvestro, Mastrovito, Ievolella, Russo. Allenatore: Pizzulli.

Arbitro: Gianluca Guitaldi di Rimini

Assistenti: Veli di Pisa e Sadikaj di Mestre.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author