Verso Guidonia Montecelio-Martina, ecco la terna aribtrale

Sarà il signor Gianluca Guitaldi della sezione di Rimini ad arbitrare Guidonia Montecelio-Martina, valevole per la semifinale di Coppa Italia di Serie D, in programma domani pomeriggio, nella quale si ripartirà dallo 0-0 del match d’andata.

Guidonia Montecelio-Martina, il profilo dell’arbitro

In questa stagione, il direttore di gara romagnolo ha diretto ben 15 match con 66 cartellini gialli, 4 doppie ammonizioni e fischiato appena sei rigori. Ha diretto sfide in tutti e nove i Gironi. Guitaldi, invece, in carriera ha diretto 64 partite complessive con 310 ammonizioni, 12 doppie ammonizioni, 10 espulsioni e concesso 17 calci di rigore.

Guidonia Montecelio-Martina, la terna arbitrale

A coadiuvare il signor Gianluca Guitaldi della sezione di Rimini, domani pomeriggio ci saranno gli assistenti Arli Veli di Pisa e Mateo Sadikaj di Mestre.

