Verso Gravina-Matera: le probabili formazioni del match

Chi per continuare a rimanere in zona play off, chi per allungare sulla zona salvezza per evitare di essere risucchiato. Possiamo sintetizzarli così, i principali temi di Gravina-Matera che si giocherà questo pomeriggio al XXI Settembre-Franco Salerno. Punti che cominciano a pesare con la squadra di Torrisi che deve dare continuità all’importante vittoria contro il Manfredonia che le ha permesso di ritrovare il quinto posto. I ragazzi di Tiozzo, invece, devono provare a muovere la classifica per quanto riguarda la corsa salvezza.

Gravina, le ultime sulla formazione

Tiozzo deve rinunciare agli squalificati Algueche in difesa e Pierce in mezzo al campo, che si aggiungono alle indisponibilità di La Gamba e Manes. Proprio per questo, il tecnico dei gialloblu getta nella mischia subito i nuovi innesti arrivati dal mercato. Contro il Matera potrebbe essere confermato il 4-2-3-1, anche se non si escludono le due punte. Gialloblu che dovrebbero schierarsi con Zanin tra i pali. Linea difensiva guidata dalla coppia Spinelli-Bosnjak, mentre Napolano e Chiaradia saranno i due terzini. In mezzo al campo Marconato farà coppia con Botta, altro innesto dal mercato. Trequarti probabilmente affidata a Gonzalez, Chacon e Banse a supporto di Santoro unica punta.

Matera, le ultime sulla formazione

Torrisi deve fare a meno del portiere Brahjia che si è infortunato in allenamento, insieme al lungodegente Tanasa. A loro si aggiungono le assenze di Carbone e Olivero, e soprattutto del mediano Berardocco, lasciato ancora una volta a casa per scelta tecnica. Pochi dubbi sulla formazione: sarà ancora 4-2-3-1 con Testagrossa tra i pali. In difesa, al centro Torrisi ha annunciato la titolarità di Baldi che potrebbe far coppia con Paramatti. Sulle corsie esterne, a destra l’inamovibile Bello con Casiello a sinistra. In mezzo al campo, Zampa e Sicurella non si toccano. Sulla trequarti, potrebbe esserci la terza da titolare di Napolitano con Kernezo e Burzio esterni a supporto di Di Piazza unica punta.

Gravina-Matera, la diretta del match

Le emozioni della sfida del XXI Settembre-Franco Salerno, le potrete vivere dalle ore 14:30 su antennasud.com, attraverso la nostra consueta diretta testuale. Dalle formazioni ufficiali al racconto del match per finire con le dichiarazioni ai protagonisti nel post-partita.

Le probabili formazioni

Stadio: XXI Settembre-Franco Salerno, ore 14:30

Gravina (4-2-3-1): Zanin, Napolano, Spinelli, Bosnjak, Chiaradia, Marconato, Botta, Gonzalez, Chacon, Banse, Santoro. A disposizione: Gentile, Macanthony, Sardo, Meliddo, Russo, Alba, Manfredi, Stauciuc. Allenatore: Tiozzo.

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Bello, Baldi, Paramatti, Casiello, Zampa, Sicurella, Kernezo, Napolitano, Burzio, Di Piazza. A disposizione: De Giosa, Tazza, Diop, Carpineti, Appeso, Basualdo, Marigosu, Tomaselli, Giordani, Cavallo, Gaeta. Allenatore: Torrisi.

Arbitro: Aurisano di Campobasso.

Assistenti: Azzariti di Termoli e Alfano di Campobasso.

