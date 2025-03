Verso Gravina-Manfredonia: cambia l’orario del match al Vicino

Cambia l’orario del calcio d’inizio anche per quanto riguarda Gravina-Manfredonia. Domenica pomeriggio, si giocherà alle ore 15:30 allo stadio Vicino.

Gravina-Manfredonia, cambia l’orario del match

Nelle ultime ore, le due società pugliesi hanno trovato l’accordo per quanto riguarda il posticipo del match: dalle ore 14:30, orario federale per l’ultima domenica, alle ore 15:30, per quello che sarà un importante scontro diretto salvezza con punti pesanti in palio.

