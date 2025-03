Verso Genoa-Lecce: le probabili formazioni del match

Dopo tre sconfitte consecutive e alla vigilia della sosta, il Lecce non può sbagliare nemmeno al Luigi Ferraris di Genova. La squadra di Giampaolo, contro il Genoa di Vieira si gioca davvero tanto e in palio ci sono punti davvero pesanti. Messa alle spalle la beffa contro il Milan, il Lecce è chiamato a muovere la classifica e a provare il colpaccio contro il grifone. È la prima di dieci finali per i salentini, chiamati al tutto per tutto per conquistare la terza salvezza consecutiva in massima serie.

Lecce, le ultime sulla formazione

Oltre al lungodegente Marchwinski, il tecnico Giampaolo deve fare a meno anche del difensore Sala, rimasto in Salento per un attacco influenzale. Rispetto al match contro il Milan, potrebbero esserci alcune novità. Lecce sempre in campo con il 4-3-3 con Falcone tra i pali. Al centro della difesa, però, dovrebbe esserci una novità: Jean dovrebbe far posto a Gaspar, pronto a far coppia con Baschirotto. Conferma, invece, per Guilbert a destra e Gallo a sinistra. In mezzo al campo, Giampaolo viaggia verso la conferma in toto del pacchetto visto contro il Milan: Berisha play con Coulibaly ed Helgason ai suoi fianchi. Nessun dubbio nemmeno in attacco: Pierotti e Morente, supporteranno Krstovic unica punta.

Genoa, le ultime sulla formazione

Lunghissima la lista degli indisponibili per Vieira, orfano di ben nove pedine. Nonostante ciò, nel 4-2-3-1 del tecnico francese non ci sono particolari dubbi. In difesa ballottaggio tra Norton-Cuffy e Sabelli, con il primo in vantaggio. A sinistra, dovrebbe esserci Martin. Difesa guidata dalla coppia De Winter-Vasquez con Leali tra i pali. In mezzo al campo pronti Frendrup e Badelj. Sulla trequarti dovrebbe esserci Ekhator con Zanoli e Miretti ai suoi fianchi, a supporto di Pinamonti unica punta.

Genoa-Lecce, la diretta del match

Al Luigi Ferraris si scende in campo per la ventinovesima giornata di Serie A: Genoa-Lecce, dalle ore 20:45 la potrete seguire attraverso la diretta testuale di antennasud.com per vivere le emozioni del match minuto per minuto.

Le probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Leali, Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin, Frendrup, Badelj, Zanoli, Ekhator, Miretti, Pinamonti. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Matturro, Masini, Malinovskyi, Sabelli, Otoa, Kasa, Onana, Venturino. Allenatore: Vieira.

Lecce (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo, Helgason, Berisha, Coulibaly, Pierotti, Krstovic, Morente. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Jean, Tiago Gabriel, Karlsson, Veiga, Pierret, Rafia, Kaba, Ramadani, Burnete, N’Dri, Rebic, Banda. Allenatore: Giampaolo.

