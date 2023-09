Verso Foggia-Virtus Francavilla, Villa: “Vogliamo trovare continuità”

È una Virtus Francavilla galvanizzata dal successo con il Crotone quella che domani pomeriggio sarà ospite del Foggia per il proprio primo derby stagionale. Mister Alberto Villa ha presentato in conferenza l’impegno infrasettimanale con i satanelli, facendo inoltre il punto sulle condizioni del grande ex Gavazzi.

Queste le dichiarazioni del tecnico biancazzurro: “Il Foggia è una squadra forte e ben allenata. Hanno le idee chiare e sono organizzati. È un derby, ci teniamo dunque a far bene. Sarà tosta, ma in questo girone ci sono solo squadre forti. Ai ragazzi ho chiesto continuità, è importante trovarla sia in termini di prestazioni che di risultati. L’assenza dei tifosi non cambierà nulla, anzi. Con il pubblico sarebbe stato meglio, perché lo Zaccheria pieno di gente io l’ho vissuto ed è una meraviglia. I tifosi sugli spalti ti tengono vivo, non credo che giocare a porte chiuse sarà per noi un vantaggio. Gavazzi è da valutare, ha avuto un problema alla spalla, ma le sue condizioni sono migliori rispetto a quelle di domenica. Valuteremo le condizioni dei ragazzi che hanno giocato di più domenica. Non abbiamo tutti i ragazzi al 100% e di conseguenza vanno valutati, anche in vista di domenica prossima. Abbiamo diverse soluzioni al vaglio, vediamo cosa emerge dalla rifinitura”.

