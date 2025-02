Verso Fiorentina-Lecce: Helgason e Gallo recuperati, Pierotti ancora out

Sospiro di sollievo per Marco Giampaolo, che in vista della trasferta di Firenze recupera Helgason e Gallo. I due hanno lavorato regolarmente in gruppo nella sessione di allenamento di oggi, dopo il differenziato di inizio settimana. Ha proseguito invece con il lavoro personalizzato Pierotti, che resta in dubbio, e che potrebbe non far parte della lista dei convocati. Qualcosa in più, circa le condizioni dell’attaccante argentino, la si saprà dopo la rifinitura in programma per giovedì al Via del Mare. In caso di forfait, potrebbe vedersi Karlsson a completamento del tridente con Morente e Krstovic, ma occhio anche alla candidatura di N’Dri. Esordio rimandato, almeno da titolare per Sala, che intanto si era già candidato per fare le veci di Gallo. Da capire se a centrocampo si vedrà dall’inizio il classe 2000 islandese. In caso contrario, sarà ballottaggio tra Berisha e Rafia, con due tra Coulibaly, Ramadani e Pierret a completamento del reparto.

Diversi dubbi dunque per mister Giampaolo, mentre per Palladino la coperta appare abbastanza corta: Colpani e Folorunsho restano in dubbio, mentre Adli, Gudmunsson e Kean non saranno sicuramente della partita. Come terminale offensivo, come dichiarato in conferenza dallo stesso tecnico ex Monza, ci sarà uno tra Beltran, Zaniolo ed il giovane classe 2006 Caprini. Ballottaggio invece per l’ex Pongracic. Giampaolo parlerà domani pomeriggio alle 16.15, così da sciogliere gli ultimi dubbi, soprattutto quelli legati alle condizioni di Pierotti. I precedenti in Toscana contro la Fiorentina, negli ultimi anni, sono tutt’altro che negativi: tre vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta dal 2009 al 2023.