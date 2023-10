Verso Fasano-Rotonda, Tiozzo: “Vogliamo la prima vittoria in casa”

Alla vigilia di Fasano-Rotonda, mister Luca Tiozzo ha parlato in conferenza stampa presentando così la sfida apulo-lucana in programma per domani: “Ci teniamo tanto a trovare la prima vittoria in casa. In settimana ho chiesto ai giocatori di avere voglia di vincere, ma senza strafare. Dobbiamo continuare a giocare senza ansia e con l’equilibrio che ci contraddistingue. Spero che i nostri tifosi ci accompagnino in questo, aiutandoci a trovare non solo la prima vittoria, ma anche il primo gol in casa nostra. Il Rotonda è la squadra che sta meglio in questo momento. Hanno idee ben chiare, principi di gioco più che interessanti e duttilità tattiche preziose. Mi aspetto una gara aperta rispetto alle ultime due che abbiamo disputato. So che verranno qui con tutte le intenzioni di metterci in difficoltà. Servirà difenderci da squadra, con tutti gli effettivi. Dovremo stare attenti a non lasciare loro troppo spazio, perché sanno attaccare molto bene la profondità. Al momento vantiamo la miglior difesa del campionato e ne sono felice. Penso che la fase di non possesso sia importantissima nel calcio moderno. Vogliamo proseguire la striscia positiva, anche se sappiamo che non sarà facile”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp