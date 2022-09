BARI – Il Bari di Mignani aprirà la settimana delle pugliesi. Domani sfida al Cosenza dell’ex Dionigi. Dubbi di formazione per la sostituzione dell’infortunato Maita.

Alla vigilia della sfida con il Cosenza, Michele Mignani è tornato a parlare del rocambolesco 2-2 del San Nicola con la Spal: “Lasciare punti per strada dispiace sempre, ma alla fine si raccoglie per quanto seminato. Mi preoccupano di più le palle inattive e i gol subiti a difesa schierata, in questo senso dovrà aumentare la nostra attenzione”.

COSENZA – “In B, tutte le squadre hanno qualità. In attacco, il Cosenza dispone di calciatori bravi e strutturati, specie le punte centrali. Per questo cerca di sfruttare le corsie laterali. È una formazione con tante facce: a volte è aggressiva, a volte attende. Noi cerchiamo di lavorare in settimana sulle situazioni in cui gli avversari ti possono mettere in difficoltà. È importante, però, dare continuità alle prestazioni”.

SINGOLI – “Cheddira è un ragazzo intelligente, umile ed equilibrato. Non ha cambiato di una virgola il suo modo di essere e non vogliamo mettergli pressione. Se un giorno mi accorgerò che servirà gestire la situazione, mi comporterò di conseguenza. Infortunio Maita? Fortunatamente abbiamo due calciatori per ogni ruolo, anche se con caratteristiche differenti: nella passata stagione, quando è mancato qualcuno abbiamo sempre trovato soluzioni. Scheidler? Chi arriva da un campionato diverso deve avere la possibilità di integrarsi, non basta una settimana. Ma è un ragazzo sveglio, spero si amalgami nel minor tempo possibile. Zuzek? È quasi al pari con gli altri, che però hanno fatto molto bene”.