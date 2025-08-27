Salento, “Voli di versi”, presentata in Provincia la terza edizione del premio

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.
potrebbe interessarti anche
Lecce, l’altra faccia della festa di Sant’Oronzo: inclusione e solidarietà
Salento, regionali Puglia, Sebastiano e Minerva: “ Nostro candidato Decaro. Ipotesi Boccia? Si vedrà”
“Inflazione record in Puglia, famiglie e imprese abbandonate dal Governo”
Regionali, Ventola frena le voci: “Resto in Europa”
Nardò, boom di presenze turistiche: è tra le tre migliori città d’Italia
Regionali, la segreteria Pd non scioglie il nodo. Consultazioni con alleati