Verso Cittadella-Bari, Migliaccio: “Ora esaltiamo le nostre caratteristiche”

Vigilia di campionato per il Bari, che domani al Tombolato sfida il Cittadella. Parola ancora al vice allenatore Migliaccio in conferenza stampa: “Abbiamo avuto tre giorni per preparare questa partita – ha detto – lo abbiamo fatto con più alternative. Per via delle squalifiche, ma anche per poter contare su un ventaglio di scelte più vasto considerando soprattutto le caratteristiche del Cittadella. Dorval mezzala? Si è un’opportunità. Infortunati? L’unico indisponibile è Bellomo, che dopo la partita col Pisa ha sentito un fastidio muscolare e non sarà a disposizione. Cercheremo di recuperarlo per Bolzano. Sta meglio Simic, che ha un fastidio per un colpo rimediato a Cosenza. L’evoluzione è sulla base del dolore, man mano che diminuisce. Per il resto tutti disponibili. Lella? Ha ritrovato una posizione e questo non era semplice. Sta tornando il giocatore che tutti conosciamo ed è a disposizione”.

Quello coi veneti è un penultimo atto da non sottovalutare. In ballo ci sono i playoff, poi il Sudtirol da affrontare, in una strada ricca di insidie ma dove bisognerà dare il massimo: “Il Cittadella è terzo per duelli vinti e secondo per cross riusciti. Su questi aspetti primeggiano e ci aspettiamo situazioni simili di gioco, interpretando al meglio quello che è il loro modulo tattico da tempo. Rispetto alla gara d’andata è un’altra squadra e ha ripreso a giocare col 4-3-1-2. Sostituire il mister? Mi è già capitato, il bilancio dei confronti è in assoluta parità. In questi 180′ può esserci il raggiungimento di un obiettivo sudato. Con Longo si cerca sempre di dare alla squadra il giusto feedback ma l’importanza delle gare che abbiamo davanti è evidente. In queste situazioni non esistono crisi, momenti di forma o rendimenti. E’ una specie di mors tua, vita mea. Dovremo controbattere nel modo migliore ed esaltando le nostre caratteristiche”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author