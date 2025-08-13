13 Agosto 2025

Antenna Sud

News

foto Todaro/AntennaSud

Verso Cerignola-Verona, match affidato a Massimi di Termoli

Roberto Chito 13 Agosto 2025
centered image

Sarà Luca Massimi della sezione arbitrale di Termoli a dirigere, lunedì pomeriggio, Audace-Cerignola-Hellas Verona allo stadio Monterisi alle ore 18:00, per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa.

Il fischietto molisano, in carriera ha diretto ben 285 partite con 1008 ammonizioni, 34 doppi gialli e 47 espulsioni. Inoltre, ha fischiato anche 78 calci di rigore. Massimi, vanta una lunghissima carriera con 37 direzioni in Serie A e 71 nel torneo cadetto, oltre a quelle in terza serie, nei dilettanti e nei vari tornei giovanili.

A coadiuvare Massimi, lunedì pomeriggio ci saranno Stefano Galimberti di Seregno e Mattia Regattieri di Finale Emilia con Ivano Pezzuto quarto ufficiale. Al Vari, invece, è stato designato Luigi Nasca di Bari, assistito da Stefano Del Giovane di Albano Laziale.

About Author

Roberto Chito

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Bari, Nikolaou: “Milan? Ce la giocheremo. Voglio tornare in A”

13 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

SS Taranto, richiesta di rinvio per le prime due giornate di campionato

13 Agosto 2025 Anthony Carrano

Promozione: Trepuzzi, ufficiali dirigenti, staff tecnico e nuovi acquisti

13 Agosto 2025 Massimo Todaro

Taranto, la società rossoblù ringrazia l’amministrazione comunale di Massafra

13 Agosto 2025 Anthony Carrano

Verso Milan-Bari, match affidato ad Arena di Torre del Greco

13 Agosto 2025 Roberto Chito

Verso Lecce-Juve Stabia, match affidato a Mucera di Palermo

13 Agosto 2025 Roberto Chito

potrebbe interessarti anche

LECCE, caldo record: gli anziani non restano soli

13 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Taranto, crisi del porto: la denuncia dei sindacati

13 Agosto 2025 Laura Milano

Martina Franca: compleanno per i 715 anni della città

13 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Furto sacrilego al cimitero di Martina Franca: trafugati 150 vasi in rame

13 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro