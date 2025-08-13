Verso Cerignola-Verona, match affidato a Massimi di Termoli

Sarà Luca Massimi della sezione arbitrale di Termoli a dirigere, lunedì pomeriggio, Audace-Cerignola-Hellas Verona allo stadio Monterisi alle ore 18:00, per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa.

Il fischietto molisano, in carriera ha diretto ben 285 partite con 1008 ammonizioni, 34 doppi gialli e 47 espulsioni. Inoltre, ha fischiato anche 78 calci di rigore. Massimi, vanta una lunghissima carriera con 37 direzioni in Serie A e 71 nel torneo cadetto, oltre a quelle in terza serie, nei dilettanti e nei vari tornei giovanili.

A coadiuvare Massimi, lunedì pomeriggio ci saranno Stefano Galimberti di Seregno e Mattia Regattieri di Finale Emilia con Ivano Pezzuto quarto ufficiale. Al Vari, invece, è stato designato Luigi Nasca di Bari, assistito da Stefano Del Giovane di Albano Laziale.

