Verso Cerignola-Turris, le probabili formazioni del match

Sfida agli opposti obiettivi quella che si giocherà tra Cerignola e Turris. I padroni di casa volano sulle ali dell’entusiasmo, al primo posto in classifica, un risultato sorprendente che pone al momento la squadra di mister Raffaele come una delle principali contendenti per il titolo. Discorso inverso per gli ospiti: con una classifica preoccupante e la sconfitta subita nell’ultimo turno contro il Trapani, il morale della compagine campana potrebbe essere molto basso. Mister Iuliano dovrà necessariamente trovare le motivazioni giuste per cercare di salvare il salvabile e dare dignità a una piazza che merita rispetto.

Cerignola, le ultime

Tornerà Paolucci dalla squalifica a centrocampo, al fianco di Capomaggio e Tascone. Mister Raffaele opterà per un 3-5-2 offensivo, che potrebbe vedere Volpe come esterno sinistro. In attacco, Salvemini è sicuro del posto, mentre per il ruolo di seconda punta c’è un ballottaggio tra D’Andrea e Achik, con il primo leggermente favorito per una maglia da titolare. Non è escluso, però, che il tecnico pugliese scelga di schierare entrambi alle spalle della punta.

Turris, le ultime

Nonostante l’avvicendamento in panchina, con mister Iuliano, non si riesce a vedere un cambiamento sostanziale nei risultati. Per affrontare la difficile trasferta di Cerignola, il tecnico della compagine campana potrebbe optare per un modulo diverso dal solito spregiudicato 4-3-3, che nella scorsa partita ha portato alla pesante sconfitta per 0-4 in casa. Squalificati Castellano e Ndiaye, Iuliano dovrà apportare modifiche alla difesa: Cavaliero e Imparato potrebbero partire titolari.

Cerignola (3-5-2): Greco; Visentin, Martinelli, Romano; Coccia, Tascone, Capomaggio, Paolucci, Volpe; D’Andrea, Salvemini. All. Raffaele

Turris (4-3-3): Iuliano; Boli, Desiato, Imparato, Cavaliero; Pugliese, Morrone, Sabatino; Giannone, Trotta, Nocerino. All. Iuliano

