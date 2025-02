Verso Cerignola-Catania, le probabili formazioni del match

Quella tra Cerignola e Catania non sarà di certo una sfida banale. I padroni di casa arrivano dalla vittoria in trasferta a Potenza, un successo che ha proiettato i pugliesi a sole due lunghezze dalla vetta, accendendo tra i tifosi la fiammella di una speranza chiamata Serie B, obiettivo impensabile all’inizio del campionato. Discorso inverso per gli ospiti: nonostante la vittoria contro il Giugliano nell’ultimo turno di campionato, i siciliani mostrano ancora qualche fragilità, soprattutto nella costruzione del gioco e in fase difensiva. Non mancano comunque importanti qualità individuali che, se trovassero la giusta amalgama, potrebbero rappresentare un problema per qualsiasi squadra che il Catania incontrasse.

Cerignola, le ultime

Il modulo tattico che adotterà mister Raffaele sarà, come consueto, il 3-5-2. Sicuro del posto Salvemini, mentre in avanti ci sarà fino all’ultimo il ballottaggio tra D’Andrea e Achik, con il primo nettamente in vantaggio per una maglia da titolare.

Catania, le ultime

Con ogni probabilità, mister Toscano schiererà in vista dell’importante trasferta pugliese il modulo 3-4-1-2. Inglese è sicuro del posto in attacco, mentre ci sarà ballottaggio tra Dalmonte e Montalto, con quest’ultimo che dovrebbe partire dalla panchina. In difesa la spunta Quaini su Del Fabro.

Le probabili formazioni

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Saracco; Romano, Martinelli, Visentin; Coccia, Tascone, Capomaggio, Paolucci, Russo; D’Andrea, Salvemini. A disp.: Greco, Gonnelli, Ligi, Ianzano, Velasquez, Carrozza, Nicolao, Bianchini, Mc Jannet, Achik, Sainz-Maza, Volpe. All.: Raffaele

CATANIA (3-4-1-2): Dini; Castellini, Quaini, Anastasio; Guglielmotti, Di Tacchio, De Rose, Raimo; Jimenez; Dalmonte, Inglese. A disp.: Butano, Allegretto, Del Fabro, Celli, Frisenna, Forti, Montalto, Corallo. All.: Toscano

