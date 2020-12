Verso Casertana-Monopoli | 2 vittorie e 2 sconfitte negli ultimi 4 anni

Continuare il trend favorevole in Campania, regione stregata nella passata stagione e che quest’anno sta regalando soddisfazioni al Monopoli. Dopo Castellammare di Stabia e Cava dei Tirreni, trasferte che hanno regalato 6 punti, i ragazzi di Scienza saranno di scena lunedì sera all’Alberto Pinto di Caserta contro un avversario reduce dal ko interno inflitto dalla Vibonese nel recupero del mercoledì. Casertana-Monopoli è una costante degli ultimi cinque anni del campionato di Serie C, con gli ultimi quattro precedenti che vedono la situazione in perfetto equilibrio. 2 successi dei falchetti e 2 del gabbiano, con qualche ex che ha fatto un dispetto alla sua vecchia squadra. Accadde questo lo scorso anno, quando la Casertana vinse 2-1 con le reti di Zito e Leonardo Longo che due anni prima vestiva la maglia del Monopoli. Nella stagione 2018/2019 blitz del Monopoli con la firma di Doudou Mangni. Netta affermazione dei pugliesi anche l’anno prima con la squadra di Tangorra che passeggiò al pinto grazie a Genchi, Sounas e Sarao. 2-1 per la Casertana, invece, nel 2015/2016 quando Alfageme e Agyei condussero alla vittoria la squadra di Romaniello. Lunedì la quinta sfida in altrettanti anni con in palio punti importanti per uscire dalla parte destra della classifica e riportarsi a ridosso della zona playoff. 9 i punti dei falchetti in 11 gare, 13 quelli di un Monopoli che ha quest’anno nella Campania la sua roccaforte.