Verso Casarano-Team Altamura, Giacomarro: “Reinseriamo la marcia giusta”

Alla vigilia del derby con il Casarano, l’allenatore della Team Altamura Domenico Giacomarro ha parlato così in conferenza stampa: “Con il Nardò abbiamo raccolto la prima sconfitta, nonostante una buona prestazione. Ora però bisogna pensare al Casarano, che è in salute. L’intenzione è riprendere la marcia di inizio campionato. Casarano è sempre stata una piazza importante, parliamo di una società forte, organizzata e dai grandi margini di crescita. Perez e Citro solo solo due dei calciatori di categoria superiore che vantano in rosa. Serviranno attenzione e concentrazione, i ragazzi lo sanno. Proveremo a far leva sui piccoli difetti emersi nelle prime giornate di campionato”.

