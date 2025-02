Verso Casarano-Matera, le probabili formazioni del match

Il Casarano per continuare a mantenere il primo posto. Il Matera per mettersi alle spalle un mese e mezzo negativo in quello che sarà l’esordio di Marco Ferri in panchina. Sono i principali temi di un Casarano-Matera davvero importante per entrambe le squadre che si giocano tanto in questo momento della classifica. Tra corsa promozione e bagarre play off, il match del Capozza rappresenta una chance davvero importante.

Casarano, le ultime sulla formazione

Di Bari, ritrova il difensore Rizzo dopo la squalifica e deve fare i conti con tanta abbondanza, soprattutto in avanti. Casarano che dovrebbe riproporsi con il 3-4-3 che settimana scorsa ha battuto il Brindisi. Fernandes tra i pali. Difesa guidata da Morales al centro con Milicevic e no tra Legittimo e Rizzo a contendersi una maglia. In mezzo al campo, conferma per la coppia Logoluso-D’Alena. Sulle corsie esterne, Versienti e Pinto con Cajazzo che scalda i motori per una maglia. In avanti, Opoola e Loiodice dovrebbero supportare Malcore, in vantaggio su Saraniti, come terminale offensivo.

Matera, le ultime sulla formazione

Per l’esordio in panchina, Marco Ferri non sembra essere intenzionato a fare rivoluzioni. In ogni caso, la curiosità sull’undici biancoazzurro è tanta. Il tecnico genovese, dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1 e dalla strada tracciata da Torrisi. Testagrossa tra i pali. Difesa guidata dalla coppia Tazza-Paramatti con Bello a destra e Casiello a sinistra a completare il pacchetto arretrato. In mezzo al campo, Zampa e Sicurella dovrebbe essere la coppia. In avanti, Napolitano sulla trequarti con Burzio e Kernezo esterni, a supporto di Di Piazza unica punta.

Casarano-Matera, la diretta del match

Al Capozza si scende in campo alle ore 14:30 per la 24esima giornata del Girone H di Serie D. Sfida che potrete seguire attraverso la diretta testuale di antennasud.com: dalle formazioni ufficiali alle emozioni, minuto per minuto, del match, per poi concludere con le dichiarazioni post-partita.

Le probabili formazioni

Casarano (3-4-3): Fernandes, Milicevic, Morales, Legittimo, Versienti, Logoluso, D’Alena, Pinto, Opoola, Malcore, Loiodice. A disposizione: Alloj, Ferrara, Perez, Cerutti, Baldè, Rizzo, Teijo, Saraniti, Cajazzo. Allenatore: Di Bari.

Matera (4-2-3-1): Testagrossa, Bello, Tazza, Paramatti, Casiello, Zampa, Sicurella, Burzio, Napolitano, Kernezo, Di Piazza. A disposizione: De Giosa, Baldi, Oliveri, Carbone, Malara, Berardocco, Giordani, Marigosu, Gaeta. Allenatore: Ferri.

