Verso Casarano-Angri, Laterza: “Non facciamoci distrarre dai complimenti”

Alla vigilia del match che vedrà protagonisti Casarano e Angri al Capozza, l’allenatore dei rossazzurri Giuseppe Laterza ha presentato così in conferenza stampa l’impegno con i campani: “Per forza di cose dobbiamo mettere subito da parte la partita di mercoledì e concentrarci sull’Angri. Abbiamo avuto poco tempo per preparare questa sfida e per recuperare le energie. Affronteremo una squadra che ha caratteristiche diverse rispetto al Fasano, che ci costringerà a giocare una gara di grande attenzione. I complimenti ricevuti mercoledì non devono farci rilassare. Dopo la partita di Fasano erano tutti dispiaciuti di non aver vinto, voglio rivedere quegli occhi lucidi e quella determinazione. Non è una gara che può risolversi grazie ad un episiodio, servirà giocare da grande squadra. Guai ad abbassare la guardia contro questo Angri, serviranno entusiasmo e determinazione. Servirà una prestazione simile a quella di Gravina, quindi all’insegna della lettura e dell’aggressività. Li dovremo affrontare con rispetto, personalità e cinismo. Quando passiamo in vantaggio dobbiamo chiudere le partite, ed in generale finalizzare di più ciò che creiamo. Abbiamo buttato via diverse situazioni in queste prime partite, stiamo lavorando su questo. I ragazzi stanno crescendo di condizione sia atletica che mentale, ma vedo ancora grossi margini di miglioramento. Nelle ultime due partite abbiamo subito due gol a tempo quasi scaduto, è importante tenere alta la concentrazione fino al triplice fischio. Restare sul pezzo è fondamentale, gli episodi negativi sono sempre dietro l’angolo. Scelte? Cambierò qualcosa, è inevitabile viste le tre partite ravvicinate”.

