Verso Carrarese-Bari, molto difficile il recupero di Lella

Vincere a Carrara per arrivare nel migliore dei modi alla doppia sfida playoff con Catanzaro e Palermo. Il Bari deve mantenere il posto playoff contro un avversario ostico e che ha bisogno di punti per mantenersi sulla linea di galleggiamento rispetto ai playout. 40 punti per i biancorossi di Longo, che hanno una lunghezza di vantaggio sul Palermo e due da recuperare sul Cesena dell’ex Mignani, attualmente settima forza del campionato. 33, invece, i punti della Carrarese di Calabro, a +1 sulla Sampdoria, ultima squadra che al momento disputerebbe i playout e a +3 sul Mantova, che se il campionato finisse oggi retrocederebbe in Serie C. Longo è alle prese con i soliti interrogativi in attacco, con Pereiro e Falletti alla ricerca di spazio e Lasagna non al top della condizione, dopo una prima parte di settimana in cui ha lavorato spesso a parte. Non ci sarà quasi certamente Nunzio Lella, che sta recuperando dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori dalla lista dei convocati nella gara casalinga con la Salernitana, mentre sono recuperati del tutto sia Benali, uscito per infortunio nel secondo tempo del match con i campani, che Tripaldelli, che ha saltato la gara di due settimane fa. Arbitrerà la sfida Abisso di Palermo. Gli assistenti saranno Cipressa e Scarpa. Quarto ufficiale Gandino. Al VAR Gariglio e Pairetto.

