Verso Brindisi-Casarano, le probabili formazioni del match

La sfida tra Brindisi e Casarano, in programma oggi pomeriggio alle 15:30 al Fanuzzi, rappresenterà un vero e proprio testa-coda nel Girone H di Serie D. Gli adriatici, infatti, inseguono quantomeno un posto nei playout, attualmente distante cinque punti, mentre i salentini cercheranno di difendere il primato dalla morsa delle inseguitrici. Entrambe le squadre, dunque, sono a caccia di punti fondamentali per i rispettivi obiettivi. Il match sarà trasmesso in diretta su Teleregione. Diretta testuale su www.antennasud.com.

Brindisi, le ultime

Il netto 3-0 rifilato alla Palmese ha rianimato le speranze di salvezza del Brindisi, con i biancazzurri che hanno messo nel mirino i playout. Ragno non potrà contare sullo squalificato Scoppa: al suo posto potrebbe partire titolare Incerti, subentrato ad Hernaiz nell’ultimo match. Confermato il tandem offensivo Citro-Rajkovic.

Casarano, le ultime

La squadra di Di Bari è reduce dal finale-thriller contro il Fasano, dove un rigore di Loiodice nell’extratime ha permesso ai rossoblu di superare gli uomini di Agovino. Si rivede Guastamacchia tra i convocati. Non dovrebbe cambiare il tridente composto da Loiodice, Malcore e Ferrara. Possibile impiego dall’inizio per Morales.

Le probabili formazioni

BRINDISI (3-5-2): Mataloni; Vasquez, Jansen, Viti; Nunzella, Hernaiz, Incerti, Venanzio, Gasti; Citro, Rajkovic Allenatore: Ragno.

CASARANO (3-4-3): Fernandes; Milicevic, Legittimo, Morales; Pinto, Logoluso, D’Alena, Cajazzo; Loiodice, Malcore, Ferrara. Allenatore: Di Bari.

