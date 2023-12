Verso Bitonto-Casarano, Laterza: “Sarà una gara importante, vogliamo rialzare la testa”

L’allenatore del Casarano Giuseppe Laterza ha parlato alla vigilia del derby esterno con il Bitonto, ossia l’ultimo match del girone d’andata e dell’anno solare.

Mister dopo la sconfitta di domenica ha detto che non ha visto la solita squadra e che è stato sbagliato l’atteggiamento. Come ha visto la squadra in questi pochi giorni in vista del Bitonto.

«Dopo una sconfitta del genere serve guardarsi in faccia e capire dove si è sbagliato e dove bisogna migliorare. Il confronto serve ed è costruttivo ma allo stesso tempo è importante reagire subito sul campo e domani abbiamo subito l’occasione per farlo, i ragazzi si sono allenati bene come sempre».

Con il rientro di Cerutti il centrocampo ritroverà uno dei suoi protagonisti, quando sarà importante il suo ritorno sul terreno di gioco?

«Mauro è un giocatore importante per noi , mi dispiace averlo perso domenica per un’espulsione ingiusta e scandalosa».

Corvino è entrato molto bene contro il Manfredonia, potrebbe avere una possibilità dal primo minuto con il Bitonto?

«Corvino inizia a star meglio e ad alzare l’intensità in allenamento è pronto per dare il suo contributo alla squadra».

Chiudere bene l’anno quanto può essere importante non solo per la classifica ma in particolare per il morale della squadra.

«È importantissimo, per i ragazzi e per tutta la gente che lavora vicino alla squadra. Hanno lavorato tanto in questi mesi e meritano, dopo questa gara, di godersi un po' di riposo con la serenità che solo una vittoria può darti».

