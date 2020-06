Verso Bisceglie-Sicula Leonzio | Una maglia celebrativa per ricordare Giorgio Di Bari

Condividi

Una maglia celebrativa per ricordare il capitano Giorgio di Bari, scomparso nel 1998 a causa di un malore mentre era in auto. Così il Bisceglie affronterà questa sera, con calcio d’inizio alle ore 19, la Sicula Leonzio, nel match di andata della serie playout. Il numero 4, quello indossato dal capitano, sarà presente sulla manica della maglia nerazzurrostellata, che recherà nel numero la scritta “il capitano” e la firma del giocatore protagonista di un altro importante spareggio per non retrocedere, quello dei playout di C2 nel 1996. I convocati di Mancini di questa sera sono 28, tutti a disposizione con qualche acciaccato, Ungaro e Armeno su tutti, che molto probabilmente partiranno dalla panchina. 23 invece i convocati di Grieco, che ha recuperato anche il bomber Scardina, infortunato nel periodo che ha preceduto immediatamente il Covid. Il tecnico molfettese dei siciliani ha dichiarato di voler fare la partita e di non andare a Bisceglie per difendersi. I presupposti per 90 minuti emozionanti ci sono tutti, tra poche ore si riaccenderanno i motori anche in Serie C.