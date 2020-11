Verso Bisceglie-Monopoli | Covid e infortuni, tante assenze nel derby

Condividi

Un derby caratterizzato dalle assenza. Bisceglie-Monopoli si disputerà domenica prossima con le incognite Covid e infortuni. Il virus ha già stoppato sei componenti del gruppo squadra in casa nerazzurostellata, dove si attendono nelle prossime ore i risultati degli ultimi tamponi, svolti 48 ore dopo le positività emerse nel ciclo di tamponi di martedì. Al momento ci sono i 13 giocatori disponibili utili per disputare l’incontro e il Bisceglie non avrebbe intenzione di sprecare il “jolly” per il rinvio che la Lega concede in caso di 4 o più positività al virus. Ore di attesa e di nervosismo, ovviamente, in casa nerazzurostellata, dove oltre che con le due sconfitte consecutive si dovranno fare i conti con le eventuali assenze. Il Monopoli, dal canto suo, non ride: Giosa dovrà sottoporsi agli esami strumentali e quasi certamente non ci sarà, Sales e squalificato e Fusco non ancora recuperato del tutto, con la difesa che dovrà fare affidamento quasi sicuramente ad Arena, Bastrini e Mercadante. A centrocampo Piccinni si è fratturato una costola e sta seguendo delle terapie specifiche. Vassallo, invece, è alla seconda fase di riatletizzazione dopo la riacutizzazione muscolare all’adduttore destro. Scienza cercherà di recuperarne il più possibile per arrivare pronti a quello che possiamo definire il derby dei tanti assenti.