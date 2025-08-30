Verso Bari-Monza, Caserta: “Voglio propositività. Mercato? Gioca chi sta meglio”

Via alla seconda partita di campionato prima della sosta per le nazionali, la prima in assoluto in casa. Mister Caserta, alla vigilia di Bari-Monza, parla così: “Mi auguro di iniziare questo campionato in casa con una bella vittoria e prestazione, siamo determinati su questo. Venezia? Sicuramente nei primi minuti abbiamo commesso qualche errore di troppo. Certamente la caratura dell’avversario ha contato, ma per fortuna la reazione da parte della squadra c’è stata. Il pari penso sarebbe stato il risultato giusto per quanto si è visto. Gytkjaer non sarà della partita, Cerri non ha il ritmo partita. Bisogna valutare bene, dopo questa gara ci sarà la sosta e non bisognerà rischiare”.

Sugli avversari: “Il Monza è una squadra chiaramente costruita per tornare subito in A. Conosco bene l’allenatore, dobbiamo cercare di sfruttare le nostre qualità. Dobbiamo sfruttare subito e meglio le sue qualità”.

Ha impressionato al Penzo Gaetano Castrovilli. Un ottimo ritorno in biancorosso per l’ex campione d’Europa con la nazionale: “Gaetano dobbiamo sempre valutarlo sul piano fisico. Con questa categoria lui c’entra ben poco e col Venezia lo ha dimostrato. A prescindere da tutto lui è molto disponibile e volenteroso. Spero abbia più fortuna rispetto agli ultimi anni. La sua carriera poteva essere diversa. Bisogna valutare assieme a tutti gli altri a centrocampo se schierarlo dall’inizio o meno”.

L’atteggiamento deve essere propositivo, sempre: “Noi all’attacco? Servono fatti e non parole, l’approccio conta. Le prestazioni alla lunga portano sempre risultati. Rao? È un giocatore che ha dimostrato di avere qualità importanti. In questo momento dall’inizio ci sono elementi che possono darti di più, altri invece a partita in corso. Al di là della giovane età ha dimostrato di avere qualità”.

A proposito di Bianco, tra i due mister c’è un rapporto ottimo. Entrambi hanno vinto un torneo di B a Catania, poi anche un’esperienza all’Atalanta in A. Rapporto di stima ricambiato: “Abbiamo un rapporto ottimo, a Catania assieme abbiamo vinto un campionato. C’è un rapporto di stima e di amicizia. Anche lui negli ultimi anni ha fatto un grande lavoro e sa incidere nelle squadre fin da subito. Sia a livello offensivo che difensivo il Monza ha le idee chiare. Ritrovo un amico, mi farà piacere riabbracciarlo”.

Sul mercato: “Ci manca ancora qualche elemento ma la società è molto vigile su questo. Ma la partita di domani è molto più importante. Fino all’ultimo giorno di mercato se riterrò opportuno schierare determinati elementi lo farò. Può succedere di tutto ed a tutte le squadre. Dorval ha dato massima disponibilità dopo quello che è successo ad esempio, facendo una grandissima partita. Poi si vedrà”.

