Verso Bari-Modena, Marino: “Bisogna giocare con la testa libera”

BARI – Prima conferenza stampa pre-partita per mister Marino. Il suo Bari riparte dal Modena e con uno spirito chiaro: “Abbiamo cercato di dare continuità a quello che è stato fatto, dare cambiamenti ma senza stravolgere il lavoro degli scorsi mesi. Sarebbe impossibile agire diversamente. Certo, le idee sono diverse da quelle che c’erano prima. In allenamento c’è tanta applicazione, i calciatori hanno tanta voglia di fare e sanno che possono dare di più. Ora bisogna tradurre tutto in campo. Io chiedo di giocare molto in verticale, con una certa intensità. Cercheremo di mettere in pratica tutto questo”.

Quale può essere il segreto per ripartire? “Quando ci sono situazioni non complicatissime, anche se la piazza si aspettava di più, è importante essere liberi con la testa. La troppa voglia di fare a volte può frenarti. Devono divertirsi e non avere pausa di fare anche giocate più complicate del solito. Condizione fisica? Continuità serve anche in questo, fisicamente la squadra sta bene nel complesso. Certo qualcuno potrebbe essere in dietro, ma la cultura del lavoro non manca. Modulo 4-3-3 o 4-2-3-1? Il sistema di gioco è statico, ma i numeri contano poco. Se gli attaccanti partono larghi, possesso palla e movimenti devono andare dentro il campo. Per il resto mi affido a chi vedo meglio. In attacco devono entrare certi automatismi, bisogna lavorare ed essere più bravi nella velocità delle giocate e nello sviluppo della manovra per arrivare in superiorità numerica rispetto agli avversari e andare al tiro”.

Sul Modena: “Nelle ultime partite come risultati non sono andati bene, rispetto alla partenza iniziale. Il gioco c’è sempre stato, c’è un’idea chiara da parte loro in questo senso. Con Tremolada e Manconi, senza dimenticare Bonfanti, hanno giocatori di qualità. Dobbiamo essere aggressivi e rimanere equilibrati allo stesso tempo. Non bisogna scoprirsi troppo, andranno mantenute le distanze giuste”.

Su Edjouma: “Si deve integrare, il ragazzo si applica e può migliorarsi”

