Verso Bari-Modena, Longo: “Spiace per il rinvio ma restiamo sereni e concentrati”

Pasquetta doveva essere la sfida della continuità contro il Sudtirol. E invece…è stata quella dell’attesa, per cause di forza maggiore. Mister Moreno Longo analizza così la sfida contro il Modena e guarda avanti con fiducia e determinazione: “Sicuramente è una partita importante, parliamo di uno scontro diretto perché anche il Modena ha lo stesso obiettivo e quindi l’importanza della sfida la conosciamo”.

Causa la morte del Papa, come accennato in apertura, il calendario ha affrontato modifiche non indifferenti. Proprio a Bolzano l’ultima giornata della regat season, ora: “Non posso dare una risposta. Certo io personalmente avrei mantenuto la regolarità del campionato, questa deve essere sempre una priorità. La morte del Papa è un fatto eccezionale, cerchiamo di fare il massimo lo stesso ed affrontare il tutto con serenità. Accettiamo quanto accaduto, quindi non resta che concentrarci”.

Quasi tutti a disposizione: “Tutte le componenti lavorano per affrontare tutto nel modo giusto. Serve sempre l’atteggiamento adatto. Il weekend è stato atipico, lo è stato anche per i nostri tifosi che avrebbero voluto sostenerci. La squadra si è preparata al meglio, tolto Favasuli sono tutti arruolabili. Il Modena è squadra di valore ed ha cercato di rinforzarsi in maniera importante. Lavora inoltre in ottica futura. Ci aspettiamo una squadra libera di testa, aggressiva”.

Su Novakovich: “E’ stato fermo 45 giorni per un problema al ginocchio e poi è rientrato. Ha fatto fatica nelle volte successive in cui è subentrato ed ora è in una fase di ripresa. Ha la chance per potersi guadagnare il campo”.

E ancora, senza dimenticare altri singoli: “A Bari ho imparato a lavorare in una piazza importante, come poche ce ne sono per attaccamento ai propri colori. Una piacevole conferma in un ambiente dove c’è ambizione. Oliveri sta bene e avrebbe giocato a Bolzano, quindi domani ci sarà. Per quanto riguarda Benali era già stato completamente recuperato”.

Su Falletti e Lasagna: “Falletti deve continuare con positività, Lasagna credere nelle sue qualità e lavorare con leggerezza”.

