Verso Atalanta-Lecce, le probabili formazioni del match

Il Lecce, ancora scosso per la morte di Graziano Fiorita avvenuta nei giorni scorsi, deve cercare di interrompere l’emorragia negativa, cercando di tornare da Bergamo con qualche punto per una missione salvezza che si fa sempre più intensa. Nonostante i tentativi di posticipare il match, questa sera, i salentini, in quel di Bergamo devono assolutamente cercare di muovere una classifica troppo ferma da diverse settimane.

In casa Lecce, Giampaolo deve fare a meno degli squalificati Krstovic e Berisha. Da questo punto di vista, Rebic dovrebbe essere il terminale offensivo in quello che possiamo schierare come un 4-3-3, supportato da Pierotti e Morente. Falcone difenderà i pali con la coppia Gaspar-Baschirotto a guidare la difesa, mentre Guilbert e Gallo saranno i due termini. In mezzo al campo, pronto Ramadani a sostituire Berisha con Helgason e Coulibaly a completare il pacchetto centrale.

In casa Atalanta, invece, Gasperini deve fare i conti con le condizioni non al meglio di Djimsiti che è comunque recuperato. Potrebbe non esserci Retegui per un problema muscolare, con De Ketelaere pronto al suo posto. Neroazzurri che dovrebbero schierarsi con il 3-4-2-1: Carnesecchi tra i pali, mentre Kossounou, Hien e Djimsiti in difesa. Centrocampo guidato dalla coppia Ederson-De Roon, mentre Bellanova e Zappacosta agiranno sulle corsie esterne. In avanti, Pasalic e Lookman a supporto di De Ketelaere unica punta.

Le emozioni di Atalanta-Lecce, match valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A, le potrete seguire con l diretta testuale su antennasud.com dalle ore 20:45 per seguire il match minuto per minuto.

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossounou, Hien, Djimsiti, Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta, Pasalic, Lookman, De Ketelaere. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Ruggeri, Toloi, Samardzic, Sulemana, Brescianini, Maldini, Vlahovic, Cuadrado, Retegui. Allenatore: Gasperini.

Lecce (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo, Coulibaly, Ramadani, Helgason, Pierotti, Rebic, Morente. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Tiago Gabriel, Sala, Rafia, Pierret, Veiga, Kaba, Karlsson, Banda, Burnete, N’Dri. Alenatore: Giampaolo.

Arbitro: La Penna.

Assistenti: Rossi-Cecconi.

Quarto Uomo: Perri.

Var e A-Var: Chiffi-Di Paolo.

