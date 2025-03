Versalis, siglato protocollo riconversione: investimenti e transizione green

ROMA – È stato siglato il protocollo d’intesa sulla riconversione industriale di Versalis, che prevede oltre 2 miliardi di euro di investimenti per la transizione ecologica e tecnologica del settore chimico. L’obiettivo è garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale, tutelando al contempo i livelli occupazionali.

L’accordo è stato raggiunto al termine del tavolo tra Eni Versalis, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le organizzazioni sindacali e le Regioni interessate. L’intesa punta a trasformare il comparto chimico italiano in un settore più competitivo a livello internazionale, promuovendo nuove tecnologie, economia circolare e chimica verde.

“Abbiamo raggiunto una tappa fondamentale per il futuro della chimica in Italia – ha dichiarato Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy -. L’intesa rappresenta un modello di politica industriale per la gestione della transizione energetica. Non ci siamo arresi di fronte alle difficoltà, ma abbiamo scelto di guardare al futuro, trasformando una crisi in un’opportunità straordinaria per rilanciare la chimica e renderla protagonista della transizione green”.

Investimenti e rilancio stabilimenti industriali

Il piano di riconversione prevede una ristrutturazione della chimica di base con lo stop agli impianti di cracking in alcuni stabilimenti e il potenziamento delle nuove piattaforme produttive. Gli interventi principali includono:

• Sicilia: Creazione di un polo del combustibile green, con una bioraffineria per la produzione di diesel rinnovabile e SAF (Sustainable Aviation Fuel) per il settore aeronautico, oltre allo sviluppo del riciclo chimico della plastica.

• Brindisi: Costruzione della più grande gigafactory di accumulatori d’Italia, in collaborazione con Seri Industrial S.p.A., destinata alla produzione di batterie per l’accumulo di energia rinnovabile.

• Lombardia e Veneto: Potenziamento degli impianti per una chimica più innovativa e sostenibile, con l’obiettivo di rendere questi distretti produttivi all’avanguardia nel settore.

L’azienda ha garantito che la trasformazione sarà completata entro cinque anni, con una riduzione delle emissioni di CO₂ pari al 40%, ovvero circa 1 milione di tonnellate di gas serra in meno.

Sindacati divisi: la Cgil non firma l’accordo

Il protocollo d’intesa ha ricevuto il via libera da Cisl, Femca Cisl, Uiltec Uil, Ugl e Cisal, mentre la Filctem Cgil ha deciso di non sottoscriverlo immediatamente, riservandosi di analizzare il testo prima di prendere una decisione definitiva.

“Vogliamo maggiori garanzie occupazionali e un impegno chiaro sulla chimica di base”, ha dichiarato Pino Gesmundo, segretario confederale della Cgil, esprimendo preoccupazione per il rischio di ridimensionamento degli impianti storici.

Anche Michele De Palma, segretario generale della Fiom-Cgil, ha ribadito l’importanza di preservare i posti di lavoro: “Abbiamo bisogno della chimica di base per garantire un futuro industriale al nostro Paese. La transizione green non può avvenire a scapito dei lavoratori”.

L’Emilia-Romagna ha espresso preoccupazione per un piano che appare “conservativo” e senza certezze su nuovi investimenti nella chimica di base.

Monitoraggio del piano e ruolo del Governo

Per assicurare il rispetto degli impegni, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, insieme al MIMIT, ha istituito un tavolo di coordinamento e monitoraggio. Questo organismo dovrà supervisionare l’attuazione del piano, verificando i tempi di realizzazione, il rispetto delle norme ambientali e la tutela dell’occupazione lungo tutta la filiera produttiva.

Il Governo si è impegnato a rendere la chimica italiana un settore strategico a livello europeo, lavorando per una revisione delle normative che favorisca la competitività delle imprese nel contesto della transizione energetica.

“Dobbiamo gestire insieme questa sfida per trasformarla in un’opportunità di crescita per il Paese”, ha dichiarato Urso confermando la volontà di sostenere Versalis nel percorso di riconversione e di tutelare i livelli occupazionali e l’indotto locale.

Un’opportunità per il rilancio del settore

L’intesa rappresenta un passo avanti cruciale per la chimica italiana, che potrà rafforzare la propria competitività, allineandosi agli obiettivi europei di decarbonizzazione e innovazione tecnologica.

Tuttavia, il mancato accordo con la Cgil e le perplessità espresse da alcune Regioni dimostrano che il percorso sarà ancora oggetto di confronto, soprattutto per garantire una transizione equa e sostenibile per lavoratori e territori coinvolti.

Il futuro di Versalis è ora nelle mani delle parti sociali, delle istituzioni e dell’azienda, che dovranno lavorare in sinergia per trasformare questo piano industriale in una concreta opportunità di sviluppo per il Paese.

