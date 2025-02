Versalis, Eni: 2 mln di investimenti, ma per rilancio chiudere cracking Brindisi e Priolo

Eni ha ribadito che il piano di trasformazione e rilancio di Versalis, con investimenti previsti per 2 miliardi di euro, dipende dalla fermata dei cracking di Brindisi e Priolo. La chiusura si rende necessaria per arginare le perdite dovute a una crisi strutturale e irreversibile del settore in Europa e per consentire lo sviluppo di nuovi progetti più sostenibili.

Durante l’incontro con i sindacati, sono stati compiuti passi avanti significativi. Tra le ipotesi discusse, la possibilità di mantenere in conservazione gli impianti di Brindisi in vista di un’eventuale ripresa sostenibile e la creazione di un nuovo polo industriale a Ragusa, a supporto delle nuove filiere produttive.

Il piano punta a bilanciare la tutela dell’occupazione e dell’industria con l’arrivo di nuovi investimenti, generando benefici anche per l’indotto. Inoltre, Eni ha assicurato che non ci saranno impatti sugli stabilimenti Versalis di Ferrara, Ravenna e Mantova, che continueranno a essere riforniti tramite forniture globali a condizioni più vantaggiose.

