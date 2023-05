Verona: Zaffaroni, ‘Vittoria pesantissima’

“Ovviamente c’è grande felicità per questi tre punti, arrivati con una grande prestazione. Per noi è un risultato pesante essendo uno scontro diretto – dice Marco Zaffaroni, tecnico del Verona, dopo il successo del Via del Mare -. La classifica ora ci sorride, ma dobbiamo mantenere la calma, manca ancora un pezzettino. Bisogna continuare sulla stessa strada, questo percorso è stato effettuato senza guardare la classifica. Io rischio di farti condizionare esiste, però siamo sempre rimasti concentrati solo su di noi e dovremo fare lo stesso fino alla fine”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp