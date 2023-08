Venti anni dei Negramaro, lunghe code e concerto saltato per molti

Una folla di oltre 50mila persone è in attesa da ore nell’aeroporto di Galatina trasformato in una grande arena dove a breve comincerà ‘n20 Back Home’, il concerto-evento della band pugliese che festeggia i 20 anni di carriera ritornando nel luogo da dove tutto è cominciato. Tra il pubblico, arrivato da ogni parte d’Italia, c’è chi ha preso posto dalle 4 della scorsa notte, genitori e figli. Lunghissime le code per raggiungere in auto Galatina. Grande il clima di festa. Con i Negramaro ci soono stati anche molti ospiti, tra cui Elisa, Diodato e Rosa Chemical.

Intanto i social sono inondati da messaggi contro l’organizzazione:

“Situazione imbarazzante…parcheggioganizzato dal Comune di Galatina distante 10 km senza un servizio efficiente di transfer…indicazioni mancanti.. ore 22.30 ancora bloccati nel traffico…”

“Scandalosi…4 ore di macchie per raggiungere Galantina e dopo 3 ore in fila per il parcheggio, ci abbiamo rinunciato senza vedere il concerto, é uno schifo! Organizzazione inesistente, il rimborso biglietto è obbligatorio!”

“Pessima organizzazione …..il concerto inizia e….c’e’ più gente in fila fuori che dentro

“Organizzione a dir poco imbarazzante! Ore ed ore nel traffico senza arrivare nemmeno al parcheggio. Abbiamo rinunciato e stiamo tornando a casa, una vergogna!!”

“Alle 23.10 arrivati al parcheggio P2, dopo 3 ore e 40min di incolonnamento da galatina, la polizia ci dice che i parcheggi sono tutti pieni,nonostante il ticket acquistato il 30 luglio a € 25. Parkforfun.com come gestite i parcheggi??? TicketOne concerto dei negramaro perso. Gestione pessima.Spero non neghiate il rimborso”.

