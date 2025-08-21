22 Agosto 2025

Venosa, San Rocco fa il pieno: 100mila presenze per una festa da record

Giovanni Sebastio 22 Agosto 2025
VENOSA – Una festa evento a Venosa in Basilicata per le celebrazioni in onore di San Rocco. Bagno di folla per un evento che affonda le radici nella storia, nella fede e nella tradizione del paese.

Giovanni Sebastio

